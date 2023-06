Opposizione all’attacco del sindaco senza numeri in aula. Ad Alghero, dopo il rinvio della votazione sul bilancio di previsione, gli avversari politici fanno notare che l’ultimo consiglio comunale è andato deserto. «Ora è ufficiale, Conoci non ha una maggioranza qualificata per approvare il bilancio e si rifugia nella seconda convocazione quando per approvare il documento possono bastare solo 9 voti favorevoli», scrivono dai gruppi Per Alghero, Futuro Comune, Sinistra in comune e Pd.

«Dopo il consiglio di lunedì scorso saltato per mancanza di numero legale, oggi la ex maggioranza sapendo di non avere i numeri in prima convocazione non si è neppure presentata. Si proverà domani, puntando sul fatto che l’Udc non garantisce la presenza per approvarlo, ma presumibilmente non andrà in aula per votare contro», proseguono dai banchi del centrosinistra.

«Resta il dato politico di un sindaco che di fatto non ha più una vera maggioranza. Con consigli e commissioni che continuano ad andare deserti, dimissioni sarebbero un atto dovuto, ma purtroppo sembra proprio che Conoci si sia inchiodato alla sedia e non si voglia staccare», chiude la nota.

