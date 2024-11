100mila euro per regalare alla città una atmosfera di festa. Alghero si fa bella e si prepara a illuminare vie e piazze e percorsi dello shopping con largo anticipo rispetto al consueto. Sono in corso le operazioni di allestimento delle luminarie natalizie preordinate da un programma dell’assessorato alle Attività Produttive in coordinamento con i servizi Manutenzioni e Opere Pubbliche. Per le vie e le piazze gli addetti alle operazioni seguono un programma frutto dell’indirizzo impartito con delibera di Giunta approvata martedì scorso su proposta dell’assessora Ornella Piras. Previsti gli attraversamenti nelle numerose vie di rilevanza commerciale del centro e in via Don Minzoni, con la novità di quest’anno rappresentata dalle installazioni a bandiera sui pali-mantide del Lungomare Barcellona. E inoltre, il posizionamento di proiettori nello Scalo Tarantiello, Torre dello Sperone, Largo San Francesco, le chiese della Mercede, del Rosario, di Santa Maria La Palma, Guardia Grande, La Segada e Maristella, a cui si aggiungono quest’anno le chiese dei quartieri della Pietraia e di Sant’Agostino.

Al programma dell’Amministrazione si affianca quello dei Centri Commerciali naturali del Centro Storico, di Sant’Agostino e di Fertilia, che stanno predisponendo analoghe coreografie luminose nei rispettivi quartieri, con un sostegno economico di 60 mila euro complessivi che la Giunta ha deliberato parallelamente nella seduta di martedì. «Siamo molto contenti di aver varato il piano di installazione delle prime luminarie in così largo anticipo. Vogliamo vedere il prima possibile la città addobbata a festa, accogliente, colorata e bella», commenta l’assessora alle Attività produttive Ornella Piras.

«Natale - aggiunge Piras - oltre a un momento di festa, deve essere un momento di comunità, in cui ci si unisce, ed è per questo che lo abbiamo progettato insieme con i Centri Commerciali Naturali, i Comitati di quartiere e gli operatori locali. Vorremmo che fosse un'occasione in cui tutta la città concorre ad essere bella e attrattiva. Abbiamo voluto dedicare importanti risorse perché riteniamo che questo clima aiuti le imprese e invogli visitatori e cittadini a percorrere le vie e a soffermarsi nelle vetrine. Ma l’elemento più importante che vogliamo far emergere - conclude l’assessora alle Attività Produttive - è sostenere il senso di comunità. Vogliamo valorizzarlo e farlo crescere con queste iniziative». Il programma che coinvolge i quartieri cittadini prevede anche l’installazione di dieci alberi di Natale nelle borgate e nei quartieri a disposizione dei residenti, che provvederanno agli abbellimenti. Tramite l’accordo con le aziende florovivaistiche, inoltre, la città sarà colorata negli spazi più suggestivi con allestimenti floreali, per completare il progetto di maquillage natalizio.

