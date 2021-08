Le Frecce tricolori sfrecciano nel cielo di Alghero, dando spettacolo.

La pattuglia acrobatica dell’Aeronautica militare si trova in questi giorni in Sardegna, tra Alghero e Decimomannu, per alcune attività di addestramento.

L’occasione per mostrare tutto il proprio suggestivo repertorio, per la gioia di tanti curiosi che non hanno mancato di alzare gli occhi all’insù per seguirne le evoluzioni.

La pattuglia ha ricevuto anche la visita della vicepresidente del Senato Elisabetta Casellati, sbarcata ad Alghero, come già il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per un soggiorno di vacanza.

"Ad Alghero con le Frecce Tricolori. Un orgoglio tutto italiano”, ha scritto sul suo profilo Instagram Casellati, postando alcuni scatti con i piloti della pattuglia.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata