L’ex assessore Raniero Selva posta sui social la foto della spiaggia di San Giovanni di qualche anno fa, ai tempi in cui reggeva la delega all’Ambiente, pulita e candida, e poi posta quella che rileva la situazione attuale, con il litorale ancora invaso dalla posidonia.

L'ex assessore Raniero Selva nel giugno 2023 (foto Fb)

«Quattro anni fa fui messo alla gogna da chi ora siede sugli scranni del consiglio comunale e in giunta, accusato di aver maldestramente danneggiato il litorale sabbioso. Mi ritornano alla mente le manifestazioni sul sito di accumulo di San Giovanni e diverse iniziative volte a bloccare i mezzi che ci lavoravano. Oggi più che mai sono inorridito dal silenzio di urlatori e politici improvvisati che starnazzavano e accusavano di ritardi e di chissà quali disastri», scrive Selva invitando l’attuale assessore, Andrea Montis, a compiere un sopralluogo.

«Con fraterna sincerità mi dispiace che le buone pratiche iniziate in quegli anni lascino molto a desiderare. Forse non ne hai colpa ma la situazione mi pare poco…pulita. Sono stati spesi dei milioni per abbellire la città realizzando un lungomare prestigioso ed oggi vedo ancora recinti di posidonia e accumuli che oscurano pure Capo Caccia. Se lo vedo io credo lo vedano in tanti ma tutto rimane così. Per favore se puoi intervieni come si dovrebbe altrimenti tutto quel lavoro programmato per essere migliorato non è servito a niente».

