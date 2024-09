Si rafforza la Compagnia barracellare di Alghero, con l’arrivo di sei nuove reclute.

«Diamo il benvenuto alle nuove guardie con l’augurio di un buon lavoro per il bene della collettività». Ha salutato così il sindaco Raimondo Cacciotto, ieri pomeriggio nella casa comunale di Porta Terra, le new entry della Compagnia barracellare, riunite per prestare giuramento alla presenza del primo cittadino, del comandante Riccardo Paddeu e dell’assessore Raniero Selva. «La Compagnia barracellare è certamente importante per il Comune di Alghero per le attività che svolge, per la sensibilizzazione che può svolgere nei confronti della comunità, in particolare riguardo alle tematiche ambientali. Questo richiede non solo professionalità e competenze, ma anche empatia e capacità di relazionarsi con le persone», ha detto il sindaco.

Le sei nuove guardie, composte da tre donne e tre uomini, si caratterizzano per l’alto profilo professionale e formativo, e prenderanno servizio fin da subito.

«Nella nostra città è necessario ripristinare un po’ di regole, in ambito ambientale in particolare, ma bisogna farlo con il sorriso: non è tanto la repressione che ci serve, anche se è giusta quando occorre, ma soprattutto orientare e sensibilizzare le persone ad assumere comportamenti idonei, corretti e rispettosi dell’ambiente», ha concluso il sindaco.





