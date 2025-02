Forse una mancata precedenza all’origine dello scontro tra due moto in via Marconi, nel pomeriggio intorno alle 17. I due centauri sono entrati in collisione all’altezza di un incrocio: uno era diretto verso via Sant’Agostino e l’altro procedeva verso via Brigata Sassari.

L’impatto è stato violento, le due moto sono praticamente distrutte e i conducenti sono finiti al pronto soccorso accompagnati da due ambulanze del 118. Sul posto anche i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia locale.

La strada è stata chiusa al traffico per consentire ai soccorritori di intervenire e alle forze dell’ordine di compiere i rilievi. I centauri avrebbero riportato diverse lesioni, contusioni e fratture, ma non sarebbero in pericolo di vita.

