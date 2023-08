Per cause ancora da accertare un furgone e una utilitaria sono entrate in collisione questa mattina sulla provinciale 55, nei pressi dell’hotel Baia di Conte.

Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco del distaccamento di Alghero e una ambulanza del 118. Tre i feriti, di cui due lievi (l'autista e il passeggero del furgone) e uno trasportato all’ospedale civile (l’uomo che si trovava alla guida della vettura).

Le condizioni di quest'ultimo, per fortuna, non sarebbero gravi. Il traffico ha subito dei rallentamenti per consentire i rilievi su strada e le operazioni di soccorso.

© Riproduzione riservata