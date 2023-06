Se è vero che le rotatorie all’ingresso della città avrebbero necessità di una ripulita, il gruppo di Forza Italia propone una grande azione di cittadinanza attiva che coinvolga tutti, «amministratori, assessori, consiglieri comunali della nostra città e cittadini. Un’iniziativa che potrebbe concretizzarsi con il supporto del Comune di Alghero, e in particolare della società Alghero In House, che potrebbe fornire tutte le attrezzature necessarie per eseguire i lavori, diventati ormai improcrastinabili, alla luce del fatto che la Riviera del Corallo si avvia a entrare nel pieno della stagione estiva».

C’è la rotatoria lungo la provinciale 42, dove tra le erbacce svetta anche la scultura dell’artista Mario Nieddu. Ma anche la rotonda sulla provinciale 55 bis che ha bisogno di un intervento di manutenzione urgente.

«In passato la Provincia si era attivata proprio per l’arrivo del presidente della Repubblica ma, da quel momento – ricordano gli azzurri – il degrado e l’abbandono regnano sovrani. Chiediamo ai nostri assessori Antonello Peru e Giovanna Caria di organizzare un gruppo di amministratori locali volenterosi e di cittadini volontari, e di recuperare le attrezzature necessarie. Crediamo che allorché ci siano emergenze anche la politica debba rimboccarsi le maniche», aggiungono i consiglieri di Forza Italia.

