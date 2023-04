Questa mattina, nella spiaggia di Maria Pia ad Alghero, è stata ritrovata una carcassa di squalo.

L’esemplare di circa 3 quintali, portato dalle correnti fino alle nostre spiagge in avanzato stato di decomposizione, è stato rapidamente smaltito, secondo le norme, con un intervento congiunto dell’Amministrazione comunale con il Servizio Ambiente, il servizio veterinario della Asl e il Corpo Forestale.

Il sindaco Mario Conoci sottolinea come sia stato «scongiurato così il pericolo igienico-sanitario che, in un periodo dell’anno in cui le nostre spiagge diventano man mano più frequentate, avrebbe potuto causare diverse problematiche».

© Riproduzione riservata