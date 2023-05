Klizia torna in mare dopo un lungo rimessaggio presso il cantiere Mar de Plata. Tanti lavori sono stati necessari per preparare lo scafo a una navigazione di 800 miglia che la porterà da Fertilia fino a Rovigno, in Istria.

Un progetto promosso dall’Ecomuseo Egea dal titolo “Ritorno alla terra dei padri”. «I colori giallo blu navigheranno sospinti dal vento della storia verso terre in cui si celano i segreti della nostra gente. Visiteremo la Corsica, la Toscana, l'Agro Pontino, giungendo a Ferrara, Chioggia e Venezia, prima di arrivare a Trieste, Gorizia per poi concludere il viaggio in Istria, con tappe a Muggia, Pirano e Rovigno», dice Mauro Manca uno dei responsabili del museo che racconta la storia degli esuli.

La presentazione ufficiale del progetto avverrà il 10 giugno nel porto di Alghero.

© Riproduzione riservata