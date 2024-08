Proseguono senza sosta i lavori del settore manutenzioni del Comune di Alghero, che sta intervenendo con un programma cadenzato per interventi preordinati dall’assessore Francesco Marinaro, finalizzati a rendere più efficienti i servizi a cittadini e turisti. In questi giorni gli operai comunali sono stati impegnati per rimettere a nuovo le passerelle sul sistema dunale della Pineta di Maria Pia, ultimando le operazioni necessarie per rimediare allo stato di incuria in cui le strutture sono state lasciate.

Da sabato scorso è nuovamente fruibile la passerella in legno che conduce in spiaggia all’altezza dello “Chalet”, dopo un lavoro di ripristino delle parti in legno ammalorate, finalizzato a rendere più agevole l’accesso. Rimessa praticamente a nuovo anche la passerella che si trova di fronte ai parcheggi sterrati. questa lavorazione ha richiesto un’opera di manutenzione che ha causato inevitabili disagi che, tuttavia, hanno trovato fine con il rinnovo completo della struttura, ora fruibile e in buona condizione, seppur in attesa del rivestimento in legno. Altro intervento in corso oggi, è quello della sistemazione della passerella posta nella parte iniziale della pineta. Anche in questo caso gli operai del Comune stanno realizzando un completo intervento manutentivo.

