Anche Fratelli d'Italia ad Alghero esprime profonda contrarietà alla scelta della maggioranza regionale sull'approvazione della riforma sanitaria.

«Non possiamo ignorare il ruolo determinante del consigliere regionale Valdo Di Nolfo in questa operazione ai danni di Alghero», sottolinea Marco Di Gangi, coordinatore cittadino di FdI insieme al suo partito. «Mentre liberi cittadini, comitati, istituzioni locali e operatori sanitari manifestavano preoccupazione per il futuro dell'ospedale Marino, Di Nolfo ha sostenuto una riforma che smantella un modello di successo e mette a rischio il sistema sanitario algherese».

Per FdI con la riforma ritornerebbe ad essere incerto il destino dell’ospedale Marino di Alghero. Nonostante i risultati raggiunti conl’Aou, con interventi chirurgici passati dai 226 del 2021 agli 885 del 2024. «Molto restava ancora da fare, ma la strada era quella giusta. Eppure, Di Nolfo e la sua maggioranza hanno scelto di imporre un modello senza garanzie sui livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni», aggiunge FdI. «Tentano di vendere questa scelta come un miglioramento, ma la realtà è evidente: questa non è una riforma per la sanità, ma per la politica. Una spartizione di potere sulla pelle dei cittadini, mascherata da promesse che resteranno sulla carta».

© Riproduzione riservata