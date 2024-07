Con la firma delle deleghe a Raniero Selva si completa la composizione della Giunta comunale di Alghero guidata dal sindaco Raimondo Cacciotto. L'assessore si occuperà di Tutela e Valorizzazione Ambientale, con la cura all'igiene urbana, la tutela dei litorali, i rapporti col Parco di Porto Conte, i quartieri e le borgate cittadine.

«Riparto da dove ho lasciato cinque anni fa - le parole di Raniero Selva - con una situazione delicata e la consapevolezza di avere attorno una squadra affiatata e determinata, garantendo il massimo impegno affinché la città e il territorio abbiano garantito il decoro che meritano».

Selva sarà un assessore in condominio, in quota alle liste civiche Orizzonte Comune e Città Viva. La firma è avvenuta con leggero ritardo perché c'erano da risolvere alcuni intoppi burocratici che hanno impedito l'investitura in concomitanza con gli altri componenti dell'esecutivo.

