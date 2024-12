Incendio nella notte nel porto turistico di Fertilia, ad Alghero, dove tre barche e un gommone sono stati divorati dalle fiamme.

L’allarme è scattato intorno alle tre, con l’immediato intervento della Guardia costiera e dei vigili del fuoco.

Il rogo è stato domato evitando che potesse espandersi anche ad altre imbarcazioni. Per gestire meglio le fiamme alcune delle barche coinvolte sono state disormeggiate.

Indagini in corso per accertare le cause dell’innesco, non si eclude l’origine dolosa.

