L'Asl Sassari organizza un'importantissima azione di prevenzione contro il Papillomavirus (HPV) dedicata a ragazze e ragazzi giovanissimi: tre Open Day in tutta la provincia di Sassari, il primo in agenda sabato 14 giugno, ad Alghero, poi sabato 21 a Ozieri e infine sabato 28 a Sassari.

L'iniziativa di sensibilizzazione "HPV… e tu?", che ha aperto le danze con un incontro di sensibilizzazione che ha coinvolto quasi 400 ragazzi da tutta la provincia, è ad accesso libero e gratuito per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 18 anni e categorie a rischio anche oltre età, con l’obiettivo di aumentare la copertura vaccinale e prevenire i tumori HPV-correlati.

«L'invito di sabato 14 giugno è aperto a giovanissime e giovanissimi miei concittadini di Alghero e non solo, per usufruire di questa importante iniziativa», commenta l'onorevole regionale Valdo Di Nolfo. «Ringrazio di cuore il personale degli ambulatori di via Paoli per la disponibilità e la direzione sanitaria per la sensibilità dimostrata su un tema così delicato e attuale. La prevenzione rappresenta la prima arma per la salute dei cittadini ed è fondamentale garantire a tutte e tutti il diritto di agire d'anticipo. È nostro compito restare sempre vicini alla nostra comunità, alle cittadine e ai cittadini, e schierarci in prima linea per sensibilizzare sui temi sanitari soprattutto quando sono coinvolte le nuove generazioni».

L'appuntamento per l'Open Day della Asl Sassari per la vaccinazione contro il Papillomavirus, nei locali di via Paoli 32 ad Alghero, è fissato sabato 14 giugno dalle ore 9.30 alle 13.30 e dalle 14 alle 16.30. Per chi non potesse partecipare può comunque prenotare la vaccinazione presso i centri vaccinali dell’Asl anche attraverso una semplice mail.

© Riproduzione riservata