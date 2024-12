Pronto per l’accensione l’Albero di Natale in Piazza Porta Terra ad Alghero. L’evento è previsto, come da tradizione, domenica 8 dicembre alle 19.

“Rosso tondo” è il nome dell’installazione artistica di questa edizione caratterizzata dalla presenza di tre elementi: festoni, rami di corallo e sfere rosse. Il progetto è curato dell'artista algherese Tonino Serra e realizzato col prezioso contributo degli studenti e delle studentesse del Liceo Artistico di Alghero.

Già oggi, venerdì 6 dicembre, si parte con il doppio appuntamento con “Nuove Narrazioni Contemporanee” presso gli Atelier di via Carlo Alberto: alle ore 16 il talk dedicato a design e ceramica “Ceci n'est pas un bolig” Pensare, creare, comunicare l’oggetto con Robert Carzedda, Giulia Carzedda e Simone a Marongiu (Terrapintada) che dialogano con Sonia Borsato per presentare Bolig, lavoro esclusivo realizzato per Fondazione Alghero. A seguire, la performance audio-video del duo Les Biologistes Marins Beatrice Miniaci e Anton Sconosciuto, esito della residenza artistica ad Alghero svoltasi a luglio. Alle 19.30 il Teatro Civico ospiterà il dibattito pubblico "Baralles - La città condivisa", a cura della Aps Ginquetes.

Sabato 7 dicembre, dalle 10 alle 14.30, la sede del Parco di Porto Conte Casa Gioiosa ospiterà la manifestazione “Natale al Parco”: una camminata lungo i sentieri del Parco con guida, appuntamento musicale e aperitivo preparato con i prodotti delle aziende certificate del Parco a cura di Meet Sardynia. Sempre sabato alle 12 e alle 16 ci sarà l'esordio della 22esima edizione del FestivalAlguer nei Giardini Manno con la performance sound_walk “Sulle mie tracce” di Monica Serra, per bambini di età tra gli 8 e 11 anni, liberamente ispirato a “Alice nel paese delle meraviglie di L. Carroll.

Alle 16.30 l'attesa inaugurazione del Villaggio di Natale nella Torre Sulis, che dà il via a numerosissimi appuntamenti dedicati ai più piccoli e alle famiglie curati dall'Ufficio Politiche familiari.

© Riproduzione riservata