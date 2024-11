Non si sono accorti che quella carreggiata sterrata in realtà era un cantiere e che quindi non era proprio possibile attraversarla con la macchina.

Nei guai una coppia di pensionati algheresi, finiti fuori strada nella zona dei lavori per la nuova circonvallazione, in fondo a via XX Settembre, in località Caragol. La loro auto si è capottata all’altezza di un tratto leggermente in pendenza e per fortuna nessuno si è fatto male.

Sul posto la polizia locale di Alghero e i vigili del fuoco. Il responsabile della sicurezza del cantiere è stato interpellato per capire se il cancello nell’area dei lavori sarebbe dovuto restare chiuso. I due a bordo della vettura hanno attraversato un cancello per poi imboccare una strada ancora in costruzione. Ad un certo punto la loro auto è scivolata, rovesciandosi su un lato.

