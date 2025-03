Per la Giornata mondiale del Rene, in programma il prossimo giovedì 13 marzo, la Asl di Sassari scende in campo con gli operatori della Sc di Nefrologia e dialisi dell’ospedale di Alghero. La giornata, organizzata in Italia dalla Fondazione italiana del rene Onlus (Fir) in collaborazione con la Società italiana di nefrologia (Sin), vede la Asl sassarese aderire al progetto “Porte Aperte in Nefrologia”.

Negli ambulatori al II piano della palazzina della Dialisi dell’ospedale algherese, gli operatori saranno impegnati in attività di informazione ed effettueranno gratuitamente il controllo della pressione arteriosa e l’esame per il controllo dell’eventuale presenza di proteine o sangue su un campione di urine raccolte al momento. Quindi si procederà alla compilazione di un questionario per identificare eventuali fattori di rischio per malattie renali e familiarità.

Ai pazienti positivi allo screening verranno programmati successivi controlli nefrologici. L’appuntamento è dalle 10 sino alle 17 alla Nefrologia dell’ospedale Civile di Alghero.

© Riproduzione riservata