Il prossimo lunedì 24 marzo alle 18, organizzato dall’Associazione Culturale Maestrale, con il patrocinio del Comune di Alghero, nella sala del Comune di Alghero a Villa Maria Pia, in via Salvatore Burruni 6, si terrà un incontro-dibattito dedicato alla nascita della Città Metropolitana.

Interverranno il vicepresidente della Regione Sardegna Giuseppe Meloni, l’assessore degli Enti Locali della Regione Sardegna Francesco Spanedda, l’amministratore straordinario della Città Metropolitana di Sassari Gavino Arru, il commissario straordinario della Provincia di Sassari Gianpiero Scanu, il sindaco di Sassari Giuseppe Mascia, il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto e il sindaco di Porto Torres Massimo Mulas.

Sono stati invitati al dibattito tutti i sindaci dei Comuni che fanno parte della Città Metropolitana di Sassari. Introdurrà i lavori il presidente dell’Associazione Maestrale, Roberto Tedde. Coordinerà Gabriella Esposito, vicepresidente dell’Associazione.

La polemica – L'iniziativa di organizzare il dibattito nel locale pubblico di Villa Maria Pia ha suscitato polemiche. Il gruppo politico dei Fratelli d'Italia, infatti, ha fatto notare che la Villa in questione non è proprietà privata del Pd.

«Un evento che, dietro la consueta facciata di “dibattito pubblico”, si rivela in realtà l’ennesima passerella politica per la sinistra, con la partecipazione di esponenti del Pd regionale e locale. Ma il Sindaco Cacciotto cosa ne pensa? Sta davvero tollerando che gli spazi comunali vengano utilizzati come sedi secondarie del Partito Democratico? O, più probabilmente, teme Mario Bruno e le sue manovre, come quelle già viste in passato che hanno portato alla rimozione di Stefano Lubrano?», si domanda il capogruppo Alessandro Cocco.





