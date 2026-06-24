Dura presa di posizione del presidente della Commissione consiliare Ambiente, Christian Mulas, sulle condizioni in cui si presentavano questa mattina all'alba la passeggiata del lungomare Lido teatro di una manifestazione che ha richiamato migliaia di persone. «Non mi interessa quale fosse la tipologia dell’evento, se gastronomico, musicale o di altra natura. Quello che conta è il risultato sotto gli occhi di tutti: rifiuti abbandonati ovunque, sporcizia diffusa e un’immagine indecorosa della nostra città».

Secondo il presidente della Commissione Ambiente, si tratta di una situazione inaccettabile e offensiva nei confronti della comunità di Alghero e degli operatori impegnati quotidianamente nella cura del decoro urbano. Mulas evidenzia inoltre come non si tratti di un episodio isolato. «Purtroppo non è la prima volta che accade. Per questo motivo ritengo necessario denunciare pubblicamente quanto avvenuto e chiedere con forza che vengano accertate le responsabilità».

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