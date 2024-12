«L’allarme sui parcheggi a pagamento è ingiustificato». Dopo le polemiche sollevate dall’opposizione, l’Amministrazione di Alghero tenta di chiarire il contenuto della delibera di Giunta che determina le aree di sosta e la loro fruibilità in città.

«La volontà è quella, tra le altre, di risolvere alcuni problemi storici – spiegano i gruppi di maggioranza – per migliorare il servizio sosta in città e automatizzarlo in diverse aree. E nel contempo risolvere i problemi della “sosta parassita” in prossimità delle due aree ospedaliere della città, problema conosciuto da tutti e molto serio, che l'Amministrazione ha il dovere di risolvere. Il concetto è semplice: chi deve andare a lavorare in ospedale e chi deve fruire dei servizi dell'ospedale ha il sacrosanto diritto di trovare un posto dove poter parcheggiare rapidamente ed in prossimità della struttura, senza alcun pagamento».

Una app dedicata aiuterà l’automobilista a trovare posto. «Si chiama Smart parking e utilizza tecnologie come sensori, telecamere, app e piattaforme digitali per ottimizzare l'uso degli spazi di sosta, – aggiunge l’assessore alle Finanze Enrico Daga - in alcune aree la tecnologia ci consentirà di trovare parcheggi disponibili in tempo reale, prenotare posti auto e pagare facilmente tramite app o altri metodi digitali».

