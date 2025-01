Nuovi agenti di polizia locale in giro per la città già dalla prossima stagione estiva, in modo da estendere l’orario di servizio anche alle ore serali e garantire un maggior controllo del territorio. La Giunta Cacciotto ha deciso di avviare i concorsi con relative graduatorie.

«L’obiettivo è quello dell’efficientamento del Comando della polizia locale con una ridefinizione dei modelli organizzativi - spiegano dagli uffici comunali - così da premettere una maggior efficacia nell’attività di controllo e di incremento della sicurezza a tutela dei cittadini e della proprietà comune. Ciò anche in relazione alle diverse segnalazioni e proposte pervenute nel corso dei rapporti con i quartieri cittadini, in ordine all’occupazione abusiva di suolo pubblico da parte di pubblici esercizi, esercizi di vicinato e relative a situazioni di disturbo alla quiete pubblica per le quali l’Amministrazione intende intervenire con strumenti adeguatamente incisivi».

Non solo, verrà aggiornato il regolamento del corpo di polizia locale e aggiunto un nuovo regolamento di polizia urbana, poi verrà implementato il servizio di videosorveglianza. «Un percorso dettagliato – aggiunge il sindaco Raimondo Cacciotto - con una serie di attività che dovranno essere messe in atto per la riorganizzazione delle forze in campo verso una sempre più alta presenza e soprattutto vicinanza ai cittadini con il servizio di prossimità, una presenza territoriale costante ed efficace che permette un contatto diretto con i cittadini stessi».







