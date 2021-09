La comunità algherese è in lutto per la morte di Mario Sari che per quasi quarant’anni è stato alla guida della Misericordia, in prima linea nel volontariato.

"Per 37 anni ha governato la Confraternita tenendo alta la bandiera della Misericordia di Alghero non solo nel territorio, ma anche a livello nazionale. Governatore, Confratello ma prima di tutto uomo di Misericordia. Dal 2014 Presidente e Confratello Onorario. Grazie dott. Sari per ogni attimo dedicato alla nostra Misericordia. Grazie per aver sostenuto la crescita di generazioni di algheresi nello spirito del volontariato. Grazie per aver diffuso in Sardegna lo spirito del movimento delle Misericordie. Grazie per esserti interessato di ogni fratello. Iddio te ne renda merito”, questa la sentita dedica lasciata dalla Misericordia di Alghero in memoria di un signore che ha fatto tanto per la sua città.

Lo ricorda con affetto anche l’ex sindaco Mario Bruno: "Non a caso è stato uno dei miei primi atti da sindaco: esprimere il mio grazie personale e della città per i quasi quarant’anni di presidenza della Confraternita della Misericordia da parte del dottor Mario Sari. Per lui il volontariato era farsi risposta per tutti, per tutti coloro che avevano bisogno. Ieri ci ha lasciato una persona che ha dedicato al sociale, alla sanità, ai più fragili tutta la propria vita. Ne ricordiamo anche l’impegno professionale per il turismo e la cultura in città. Un grande abbraccio alla sua bella famiglia”.

