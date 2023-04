Ancora intensa l'attività di contrasto alla pesca illegale del riccio di mare ad Alghero da parte del Corpo Forestale.

Nella giornata di ieri 29 aprile, sul fare della sera, una pattuglia impegnata nel controllo del tratto costiero di Fertilia, fascia litoranea della Riviera del Corallo, dedicata a riserva integrale, ha individuato un pescatore abusivo che sotto lo sguardo incredulo di decine di turisti, aveva già prelevato 400 ricci di mare già accuratamente incarnierati nel coppo.

I preziosi echinodermi, ancora in vita sono stati rimessi in mare sullo stesso posto. Al giovane algherese è stata sequestrata l’attrezzatura e comminato un verbale amministrativo da mille euro. Oggi 30 aprile si chiude l’annata di prelievo per i soli professionisti e poi dovrebbe entrare in vigore la Legge che ne vieta il totale prelievo per i prossimi tre anni.

