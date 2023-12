Ha perso l’intera pensione per strada, con tutta la tredicesima appena ritirata all’Ufficio postale. È successo ad Alghero a una anziana signora, mentre rientrava a casa, l’altro ieri sera, tra le vie Vittorio Veneto e Amsicora.

Il denaro era contenuto in una pochette “Saugella” con i bordi rosa. Sui social, oltre all’appello per tentare di ritrovare la sacca con i soldi, è partita anche una gara di solidarietà. «Se chi l’avesse trovata volesse restituirla – si legge in un post – sicuramente renderà il Natale della signora sereno. Per ora piange disperata».

In tanti si sono offerti di fare una colletta per aiutare la pensionata a trascorrere un Natale meno amaro. C’è chi ha proposto di raccogliere del denaro, altri invece dei buoni spesa. Ma la signora, con grande dignità, ha rifiutato: «Spero che chi ha trovato il denaro sia una persona bisognosa», ha fatto sapere. Il popolo di internauti spera adesso in un miracolo: che qualcuno trovi la pochette con il denaro e la restituisca alla legittima proprietaria.

