Hanno presentato l’offerta sia Ita Airwyas che AeroItalia per la copertura delle rotte in continuità territoriale dell’aeroporto di Alghero.

Entrambe le compagnie hanno partecipato alla procedura negoziata indetta dalla Regione per i collegamenti con Roma e Milano da e per il Riviera del Corallo, rimasto tagliato fuori dopo il bando che ha già portato all’aggiudicazione delle rotte su Cagliari e Olbia.

I tecnici della commissione dell’assessorato ai Trasporti sono al lavoro sulle buste con le offerte economiche. In ballo ci sono 9,1 milioni per Roma e 5,2 per Milano. L’eventuale aggiudicazione sarà efficace fino al prossimo ottobre.

(Unioneonline)

