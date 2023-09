Udc sul piede di guerra con la giunta Conoci per il patrocinio di una manifestazione gastronomica del Consorzio Industriale della Gallura.

L’esecutivo algherese ha infatti deliberato di sostenere l’evento “Insula Sardinia Quality World” non facendo pagare agli organizzatori il suolo pubblico. Circa 9500 euro di risparmio per il Consorzio industriale provinciale Nord Est Sardegna-Gallura, un regalo che ora è motivo di duro scontro in maggioranza.

«Zero concertazione, niente condivisione: la strada è sempre la stessa. Eppure si tratta di temi che dovrebbero essere condivisi», si lamenta il capogruppo Christian Mulas che ora vorrebbe sapere «per quale ragione il Comune di Alghero decide di patrocinare e sostenere, nel nostro territorio, un evento organizzato a cura del CIPNES che è il consorzio di una delle zone più ricche della Sardegna. Peraltro regalandogli una piazza importante e centrale senza chiedergli nessun contributo. Perché?».

