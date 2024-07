Residenti del centro storico sul piede di guerra per il passaggio dei mezzi pesanti tra le vie strette e acciottolate del quartiere antico. Questa mattina nei pressi di Piazza Civica la brutta sorpresa: la facciata di un palazzo d’epoca è stata danneggiata dal passaggio di un camioncino o di un furgone.

Lo ha denunciato un abitante del rione pubblicando le foto sui social. Le strade dello shopping, quelle più illuminate, tra via Roma e via Gilbert Ferret, sono in perfetto ordine. Ma nelle stradine dove, ad una certa ora, possono transitare le auto, la pavimentazione presenta percorsi di guerra.

Il vero problema, spiegano i residenti, sono proprio i camion che, transitando nelle vie aperte al traffico per scaricare merci o attrezzature, finiscono per deteriorare la carreggiata, poco idonea a sopportare il passaggio continuo di mezzi pesanti.

