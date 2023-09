La battaglia per spostare l’antenna della telefonia mobile, individuata nel Parco Tarragona, ad Alghero, è appena iniziata e, in pochi giorni, il comitato ha già raccolto oltre 600 firme.

Lo ha fatto con un banchetto nell’area verde e mercoledì 6 settembre si replica, dalle 18 alle 20, con i rappresentanti del comitato spontaneo del Parco. L’obiettivo, spiegano, è salvaguardare un luogo di svago e socializzazione, frequentato da famiglie e anziani.

«Chiediamo di modificare il sito in cui localizzare l’antenna di telefonia mobile e per fare questo abbiamo offerto la più ampia disponibilità all’Amministrazione comunale», riferiscono Franca Chessa, Stefano Campus, Roberto Maninchedda e Franco Santoro, invitando a continuare a firmare la petizione, sia nella versione online sia in quella cartacea.









© Riproduzione riservata