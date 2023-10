La Commissione consiliare finanze licenzia il Bilancio Consolidato grazie alla minoranza.

«La maggioranza ancora una volta non è stata in grado di garantire il numero legale previsto per legge», si lamenta il consigliere Valdo Di Nolfo di Sinistra Comune.

«Insieme ai colleghi del centro sinistra abbiamo però ritenuto opportuno far sì che la commissione si tenesse comunque. Con l'approvazione di questo atto, infatti – spiega Di Nolfo - finalmente la società In House può dare via all'iter dei concorsi di assunzione. Ancora oggi tantissimi operai lavoravano tramite contratti di somministrazione attraverso una società interinale. Sono convinto che le assunzioni dirette da parte dell'ente siano doverose per diversi motivi: eliminazione del precariato per il diritto dei lavoratori da un lato e dall'altra il risparmio di importanti risorse pubbliche (quelle che prima finivano nelle tasche dell'agenzia interinale domani potranno servire per aumentare il numero della forza lavoro). La dirigenza della società ora potrà completare l'iter dei bandi e successivamente procedere alle assunzioni tramite concorso. Son sicuro che lo farà con celerità e indipendenza e li ringrazio già da ora», conclude il consigliere di minoranza.

