Ad Alghero per i prossimi giorni di festa scatta l'obbligo di indossare la mascherina anche

all'aperto nelle situazioni di assembramento. Lo dispone un'ordinanza del sindaco, Mario Conoci, diramata oggi.

In particolare, il documento impone l'obbligo dalle ore 16 alle 22 del 23 e 24 dicembre e dalle 10 alle 22 dei giorni 25 e 26 dicembre; dalle 16 alle 22 di giovedì 30 dicembre e dalle 10 del 31 dicembre fino alle 2 dell'1 gennaio 2022; dalle 16 alle 22 del giorno dell'Epifania.

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie esclusivamente: i minori di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei dispositivi; le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo; chi svolge attività sportiva e motoria.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata