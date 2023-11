140mila euro per rifare il look al Parco Manno. la città di Alghero una delle tre in Sardegna, insieme a Nuoro e Carbonia, ad ottenere per l'annualità 2023 il contributo per la gestione e manutenzione di un’area verde nel centro cittadino.

Pubblicati dalla Direzione generale della Difesa dell'Ambiente, Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali, gli elenchi regionali con le rispettive graduatorie di ammissibilità progettuali a cui avevano partecipato dodici comuni dell'Isola.

Esprime soddisfazione per l'importante lavoro compiuto dall'ufficio Programmazione del Comune di Alghero il sindaco Mario Conoci, che sottolinea la valenza dell'intervento voluto dall'assessore regionale della Difesa dell'Ambiente, Marco Porcu, che permetterà di avviare la completa riqualificazione del principale parco cittadino. Camminamenti, giochi, sedute, verde e alberature: gli interventi di manutenzione saranno incentrati sulla qualità nell'esecuzione delle opere, così da migliorare la fruibilità dell'area anche in termini di decoro.

