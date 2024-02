Taglio del nastro della prima sala operatoria dell’ospedale Marino di Alghero. I lavori per un totale di un milione e 450 mila euro si sono conclusi e l’avvio dell’attività chirurgica di Ortopedia è stato programmato a partire dal prossimo 4 marzo. Al primo piano della struttura di viale Primo Maggio è terminata quindi la ristrutturazione di una parte del blocco operatorio che, oltre alla nuova sala, ha permesso la realizzazione di locali annessi, come quelli dedicati al risveglio del paziente quindi la zona di preparazione all’intervento chirurgico e alcuni locali depositi.

L’apertura del blocco è stata effettuata questo pomeriggio alla presenza del direttore generale e del direttore sanitario dell’Aou di Sassari, rispettivamente Antonio Lorenzo Spano e Lucia Anna Mameli. Quindi dell’assessore regionale della Sanità Carlo Doria, del presidente del Consiglio regionale Michele Pais, del rettore dell’Uniss Gavino Mariotti, del primo cittadino di Alghero, Mario Conoci, e del presidente della quinta commissione comunale Christian Mulas. Erano presenti, inoltre, la responsabile della struttura Operation manager and operating room, Gabriella Tucconi, il responsabile dell'Ortopedia e traumatologia dell'ospedale Regina Margherita di Alghero, Giuseppe Melis.

A seguire è stata la volta dell'ospedale Civile, distante in linea d'aria circa 500 metri. Qui la Asl ha presentato la nuova Terapia Intensiva e semi-intensiva: sei posti letto per l’assistenza durante il decorso post-operatorio dei pazienti destinati alla chirurgia elettiva complessa e alla chirurgia in emergenza che potranno essere accreditati il 6 marzo prossimo. Alla presentazione della struttura hanno presenziato, tra gli altri, i direttori generale, sanitario e socio sanitario dell’Asl n. 1 di Sassari - rispettivamente Flavio Sensi, Vito La Spina e Annarosa Negri – oltre alla responsabile della Sc Anestesia e Terapia Intensiva multidisciplinare, la professoressa Daniela Pasero.

«Dopo oltre dieci anni di attesa, dal mese di marzo 2024 la terapia intensiva curerà i primi pazienti», ha detto il direttore generale della Asl di Sassari, Flavio Sensi. «L’apertura del nuovo reparto di Terapia intensiva è un traguardo importante frutto della collaborazione tra Azienda Sanitaria, Aou, Università, Istituzioni, che risponde ai bisogni della popolazione del Nord Ovest della Sardegna con patologie acute e complesse», ha aggiunto Sensi.

