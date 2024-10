Il Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, partecipa all’organizzazione di una mostra nella Torre di Sulis, ad Alghero, con opere d’arte di giovani artisti, in programma fino al 12 ottobre. I notai, a margine di un convegno dal titolo “Giudici di Linea” che si terrà proprio ad Alghero nella giornata di sabato, provvederanno in serata ad autenticare, con una cerimonia ad hoc, gli elaborati dei giovani artisti. In pole position le creazioni degli studenti dell'Istituto d'Arte "F. Costantino", ma anche gli elaborati degli studenti del Liceo artistico di Sassari.

«La credibilità, nel mercato dell'arte, è tutto. Nonostante ciò, il mondo dell'arte privata soffre di indici spesso poco affidabili per l'autenticità dell'opera, vale a dire quel peculiare legame tra questa e il proprio autore/autrice», spiega la presidente del Consiglio notarile, Laura Faedda secondo cui anche grazie al lavoro dei notai, sarebbe possibile «rendere il mercato dell'arte – sinora reputato per pochi esperti – vantaggioso dal punto di vista fiscale ed inoltre sicuro, trasparente e tracciabile».

Gli istituti d’Arte sono stati invitati a prendere parte all’iniziativa. Dal 9 al 12 ottobre nella Torre di Sulis sarà possibile ammirare i lavori dei giovani artisti, mentre sabato sera ci sarà l'autenticazione delle opere.

