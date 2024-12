Domenica 15 dicembre a Casa Gioiosa arriva il “Villaggio di Natale”: tra eventi di richiamo e attività legate alla sostenibilità ambientale, anche l'Ente di riserva è protagonista del ricco programma di fine anno.

Dalle 10 alle 17.30 prenderà forma, nella sede del Parco a Tramariglio, il grande “Villaggio di Natale”: attività, laboratori e momenti unici, da vivere insieme al Ceas Porto Conte ovvero il Centro di Educazione all’Ambiente e alla Sostenibilità con sede a Casa Gioiosa che ha curato vari appuntamenti.

Il Villaggio, studiato e coordinato da “Meet Sardinya: Opificio di eventi”, aprirà le sue porte alle 10, con un ricco programma di laboratori a tema, giochi e attività. A partire da "Si può fare!": laboratorio ludico sul risparmio energetico; a seguire ci sarà “Giokostrada” con protagonisti i giochi tradizionali in versione oversize, escape room del Parco, caccia al tesoro Christmas Park, laboratori creativi e di manipolazione in compagnia di Mamma Natale e dei suoi Elfi e per finire l'area dei mercatini ecosostenibili.

Ma non solo, ritorna al Parco anche la sempre molto apprezzata “Ruote Classiche 2024, Christmas Edition”: un ritrovo di auto e moto d’epoca del patrimonio storico automobilistico in collaborazione con Aci Sport che da Fertilia giungeranno a Casa Gioiosa per poi partecipare alle attività programmate, su tutte l' escursione verso Torre di Tramariglio e il pranzo preparato con i prodotti delle aziende certificate del Parco. La giornata di festa vedrà a corollario la “vestizione” di un grande albero del prezioso giardino botanico di Casa Gioiosa in stile “Yarn Bombing”. L’artista Patrizia Pinna di NINA crea animerà, con filati riciclati, stoffe e tessuti lavorati a maglia o a uncinetto, vecchie coperte e maglioni. La creazione artistica culminerà con l’accensione del grande albero, colorato dalla maglieria in stile “Yarn Bombing”, prevista per le ore 16.45. Ma, a rendere ancora più affine l'installazione alle buone pratiche cardine del Parco e Area Marina Protetta, saranno gli stessi ospiti dell’evento che, pedalando sulle bike del Ceas Porto Conte, contribuiranno all’accensione delle luci a basso consumo.

Di fatto uno straordinario e particolare momento di sensibilizzazione sul risparmio energetico in collaborazione con Beghelli ed Elcom, che per l’occasione omaggerà di una lampadina a Led i primi 100 visitatori.

Per partecipare alla lunga e ricca giornata di festa sarà necessario acquistare il biglietto entrando nel link https://bit.ly/VillaggiodiNatalealParco. Per ulteriori informazioni ci si può scrivere alla mail sardiniaeventemeeting@gmail.com e chiamare il numero 345 3699311 – 3479204197.







