Si aggiungono nuovi alleati a sostegno della candidatura a sindaco di Marco Tedde.

In vista delle prossime elezioni comunali è in fase di costituzione un nuovo Movimento Civico i cui componenti, già da ora, hanno scelto di schierarsi ufficialmente al fianco dell’avvocato forzista.

«Siamo pronti a lavorare per il futuro della città, e lo vogliamo fare senza salti nel buio supportando chi ha dimostrato di avere la giusta capacità ed esperienza. Per questo riteniamo che Marco Tedde sia il candidato sindaco che riuscirà a dare un nuovo impulso per programmare l’Alghero dei prossimi 20 anni. Siamo convinti che gli algheresi abbiano bisogno di chiarezza, per questo auspichiamo si definisca quanto prima il perimetro della coalizione a sostegno di Marco Tedde, così come recentemente definito dai principali partiti del centro destra liberale sardista, e avviare la campagna elettorale che possa portare alla vittoria. Di nostro garantiremo il massimo impegno verso una visione di città aperta e proiettata al futuro e all’Europa ma che riprenda in mano le radici storiche e la volontà di tornare ad essere la perla della Riviera del Corallo. Siamo a disposizione di chi vorrà unirsi al nostro Movimento Civico e contribuire al completamento della lista per le elezioni comunali del prossimo 8-9 giugno e alla redazione del programma di governo a sostegno di Marco Tedde».

Il sostegno al candidato sindaco Marco Tedde è stato espresso durante la conferenza stampa a Sassari dai rappresentanti del Movimento, Maria Vittoria Porcu, Rodolfo Valentino e Alessandro Magrini. Sono parte attiva anche Antonello Muroni, Giuseppe Cossu, Nicola Salvio, Raffaele Cadinu, Andrea Montalbano, Salvatore Calvia, Rita Catardi, Claudio Urgias e Alessandro Balzani.







