Riapre nell’estate 2023 lo Sportello di Conciliazione del Rumore con i volontari del Comitato 45 decibel.

Da lunedì 19 giugno alle 10, nei locali della Fondazione Alghero in largo San Francesco-Lo Quarter ad Alghero, lo sportello sarà operativo e la sua attività proseguirà nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre tutti i lunedì dalle 10 a mezzogiorno.

L’obiettivo è fornire informazioni, suggerimenti, indicazioni ai cittadini, alle imprese e ricevere segnalazioni di disturbo delle quiete pubblica.

«È una forma di cittadinanza attiva, di collaborazione fra cittadini e istituzioni che mira a dirimere in maniera pacifica le controversie in tema di inquinamento acustico», spiegano i responsabili dell’iniziativa. «Una movida insostenibile e rumorosa determina contrapposizioni fra operatori economici e residenti, fra gli stessi operatori economici: non possono esserci “diritti” di taluni a discapito di altri».

Chiunque abbia necessità di segnalare gli abusi del popolo della notte lo potrà fare rivolgendosi ai volontari che cercheranno di trovare una soluzione facendo dialogare le parti.





© Riproduzione riservata