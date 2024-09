Un negozio del centro storico di Alghero è finito nel mirino della guardia di finanza per l’ipotesi di reato di commercio di prodotti contraffatti. La bottega, in area pedonale, vendeva articoli di noti e prestigiosi brand internazionali, da Adidas, a Gucci, passando per Louis Vuitton.

Ma i prezzi al pubblico, particolarmente bassi, hanno finito per insospettire gli uomini del Comando provinciale della Guardia di Finanza i quali, al termine di una attività investigativa, hanno sottoposto a sequestro un totale di oltre 500 articoli, tra borse, occhiali da sole e portachiavi. Il rappresentante legale della ditta individuale è stato segnalato alla competente autorità giudiziaria e la merce contraffatta è stata posta sotto sequestro.

«L’operazione rientra nell’ambito del controllo economico-finanziario del territorio eseguito quotidianamente dalla guardia di finanza e volto al contrasto di ogni forma di commercio illegale a tutela non solo dei consumatori, ma anche gli imprenditori onesti, eliminando così pericolose distorsioni delle corrette regole dell’economia di mercato», spiegano dal comando di Alghero.





