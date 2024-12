Il referente regionale di Mio Italia (Movimento Imprese Ospitalità), Marco Lombardi, critica la gestione del turismo ad Alghero puntando il dito contro l’Amministrazione comunale.

«Il giorno di Natale, la città si è mostrata insolitamente spenta, con la maggior parte dei commercianti – inclusi bar e ristoranti – che hanno tenuto chiuse le proprie attività», riferisce Lombardi dicendosi curioso «di conoscere i "numeri" tanto decantati dall'amministrazione, relativi agli arrivi in aeroporto e in città, che ogni anno vengono presentati con entusiasmo. Questi dati fanno pensare al cittadino che ad Alghero ci sia sempre il pienone, ma la realtà è ben diversa», osserva il rappresentante di Mio Italia secondo cui sarebbe urgente pure una revisione della Legge Bersani, per garantire la sopravvivenza delle attività locali.

«I commercianti si adattano al momento, perché non c’è abbastanza lavoro per tutti. Si preferisce chiudere e perdere il meno possibile», spiega. La critica di Lombardi si rivolge all’amministrazione comunale, accusata di concentrarsi su progetti a lungo termine senza affrontare le problematiche attuali. «Il Comune e la Regione devono lavorare per il presente. L’aeroporto e la città sono essenziali per rendere nuovamente Alghero una meta turistica apprezzata», sottolinea.

Il referente non risparmia un giudizio severo sullo stato della città: «Alghero, nelle condizioni attuali, è solo una discreta città balneare, ben lontana da una località turistica realmente attrezzata».

