Con oltre mille spettatori i tre eventi proposti dal Teatro Nelle Foglie hanno riscosso un enorme successo. La compagnia ha concluso in bellezza la sua esperienza al Mamatita Festival di Alghero e lo spazio vuoto lasciato dal tendone del circo verrà occupato dalla compagnia catalana Cia Pau Palaus con due produzioni: l’anteprima assoluta “Embolic” che debutterà in Spagna nel 2024 e il grande successo Zloty, quest’ultima dedicata proprio alla “fine” del circo.

La settima edizione del Mamatita festival, organizzata come sempre da Spazio T, si concluderà il 9 settembre. Una manifestazione che nasce ad Alghero, con uno sguardo “oltre il mare”, con lo scopo di creare un momento di incontro e scambio attorno al circo contemporaneo e al teatro di strada. Mamatita in algherese significa “tata”, colei che nutre. E così il festival, la cultura e l’arte nutrono e si prendono cura, alimentano e fanno crescere una comunità che “alimenta e nutre” l’arte, in una reciproca azione che permette al territorio di dialogare, svilupparsi, incontrarsi.

Il nutrito programma ha previsto spettacoli di strada, performance urbane e laboratori, con l’allestimento di un vero e proprio villaggio circense-teatrale nel cortile della scuola primaria Maria Immacolata diventato il quartier generale del festival.

© Riproduzione riservata