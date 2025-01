Incidente in via Carrabuffas ad Alghero.

Per cause ancora da chiarire, intorno alle 15.30 di oggi un'auto è andata a sbattere contro un palo della illuminazione pubblica.

La conducente ha perso il controllo della vettura, forse a causa di un malore, ed è stata immediatamente soccorsa da alcuni passanti.

Sul posto è intervenuta una equipe del 118 che ha trasportato la donna al pronto soccorso. Nella via dell’incidente pure una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Alghero che ha provveduto a mettere in sicurezza il palo, in attesa dei tecnici.

A dare una mano Polizia locale e Polizia di Stato.

