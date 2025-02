Nella bagarre politica sulle condizioni in cui versano le due piscine comunali interviene anche l’ex sindaco Mario Conoci.

A pochi giorni dal sopralluogo negli impianti sportivi di Maria Pia dell’assessore Enrico Daga, il primo cittadino rompe il silenzio e parte all’attacco. «Era mia intenzione intervenire il meno possibile nel dibattito politico, tuttavia, a volte, è proprio impossibile astenersi, soprattutto su procedimenti amministrativi che per ovvie ragioni conosco bene, meglio di qualche assessore che oggi vorrebbe dare lezioni di buona amministrazione dimostrando, però, ignoranza (cosa grave per chi amministra) della storia dei procedimenti per non voler pensare, almeno per ora, alla malafede», scrive Conoci, aggiungendo anche che il cantiere della piscina coperta, ereditato dalla sua precedente amministrazione di centrodestra, era già un disastro. «Adesso Daga ha scoperto l’acqua calda, accorgendosi che ci vogliono nuove risorse», ironizza l’ex sindaco, «si muova per trovarle piuttosto che lamentarsi».

Per quanto riguarda la vasca scoperta, invece, Mario Conoci tiene a ricordare che quando lui era sindaco «è stata restituita alla sua funzione tanto da suscitare l’attenzione della Federazione Italiana Nuoto (FIN), che l’ha utilizzata per la nazionale di nuoto di fondo con Gregorio Paltrinieri e per la nazionale di pallanuoto allenata da Sandro Campagna con l’organizzazione, la scorsa estate, del torneo pre olimpico con le più forti nazionali del mondo».

Anche Forza Italia entra a gamba tesa contro l’attuale Giunta.

«Sul tema delle opere pubbliche la Giunta Cacciotto continua ad abbaiare alla luna e a buttare “fumo mediatico” negli occhi degli algheresi per nascondere l’incapacità di intervenire e prospettare soluzioni», commentano i consiglieri Tedde, Caria, Peru, Ansini e Bardino. «Da anni la piscina comunale scoperta accoglie eventi internazionali e oggi apprendiamo che un assessore ha annunciato che la stessa ha grossi problemi strutturali. Notizia priva di supporto e indagine tecnica, che serve solo a nascondere l’incapacità di intervenire. Ma lo stesso assessore racconta che la recinzione è crollata, fingendo di non sapere che il crollo è avvenuto cinque mesi fa e che da allora nulla è stato fatto. E dimentica di dire che la piscina è occupata da alcuni mesi e viene costantemente vandalizzata senza che la Giunta Cacciotto sia intervenuta».

Forza Italia ha già proposto un proprio emendamento che verrà discusso dal Consiglio comunale martedì: «questo permetterebbe di far aprire la piscina comunale scoperta prima dell’estate, nonché il completamento di quella coperta in tempi brevi con avvio dei lavori già da quest’anno».

