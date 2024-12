L’Istituto Artistico Musicale Giuseppe Verdi di Alghero inaugura mercoledì 18 dicembre la mostra “Le forme della Musica”, un'esposizione di strumenti musicali, con pezzi unici del design Lorenzo Palmeri, che farà dialogare la musica e il design.

Le forme della Musica è una mostra dedicata al rapporto tra il design, la musica e le sue “forme” allestita nelle sale espositive del Quarter fino al 22 dicembre. L’esposizione, curata dall’architetto Raimondo Chessa, vede esposti gli strumenti progettati da Lorenzo Palmeri, uno dei rari designer, a livello internazionale, che proviene da un percorso formativo inedito: architetto, ma anche diplomato al Conservatorio di Milano in Composizione Musicale. Tra i pezzi in mostra la mitica chitarra Paraffina slapster realizzata per Lou Reed. Tra i pezzi unici pure il pianoforte Nemo, che è quasi uno stato d’animo, la presenza del fronte curvo davanti ai tasti consente una distribuzione e diffusione del suono avvolgente, inedita e potente.

Poi Araldo, una incredibile tromba di vetro soffiato. Tanti altri strumenti, anche insoliti accompagneranno i visitatori. Sino a Gerico, un’installazione che pone al centro la pietra, la sua lavorazione e trasformazione, ma anche la sua capacità di generare suoni.

La mostra sarà inaugurata mercoledì 18 dicembre alle 18. Sarà presente Lorenzo Palmeri che dialogherà con Raimondo Chessa e si esibirà in un piccolo concerto, suonando il “suo” pianoforte Nemo.

© Riproduzione riservata