Le “Festes 31 de agost" organizzate dall’Obra Cultural con la collaborazione di Plataforma per la Llengua e il patrocinio della Diputació di Barcelona, della Fondazione Alghero e del Comune di Alghero, dopo diversi anni in località diverse, (Giardino Villa Mosca, Parco di Porto Conte) tornano alla tradizione così come da quando sono nate, nel 1995, e lo fanno alla grande con due iniziative importanti:

- Mercoledì 30 agosto alle 19 nella sala della Biblioteca Catalana, ci sarà la presentazione del libro “L’expedició dels poetes als ALFACS” dello storico Àngel Pascual Peña con la partecipazione dello stesso autore.

- Giovedì 31 agosto alle 21 nel Chiostro di San Francesco, si terrà il tradizionale concerto delle “Festes 31 de agost” che vedrà protagonista il cantautore algherese Antonello Colledanchise accompagnato dalla voce e dal clarinetto della soprano Susanna Carboni. Per l’occasione saranno presenti anche tanti ospiti che hanno contribuito alla storia della canzone algherese come Giuseppe Manca, Pietro Ledda, Piero Sotgiu, Isa Sanna, Elisa Ceravola, Gina Marrosu e il musicista Angelo Carboni.

L’ingresso è gratuito per tutte due le serate.

