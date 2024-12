«L'ascensore riparato e la propaganda si ferma al piano terra». Così l’assessore Enrico Daga replica con un post sui social alle accuse del gruppo di Forza Italia che aveva denunciato il guasto dell’ascensore degli uffici di Porta Terra.

«Apprendo con un sorriso le critiche di Forza Italia sull’ascensore di Piazza Porta Terra, definito come l’ennesima dimostrazione di immobilismo. Peccato che, proprio oggi, l'ascensore sia stato riparato. Tempismo perfetto, non trovate? Forse il problema non era l'ascensore, ma il piano della discussione, basso, che più basso non si può», prosegue Daga.

Ma la consigliera azzurra Lina Bardino non ci sta: «Un consigliere con grave disabilità motoria è stato privato per due mesi di un diritto fondamentale… la partecipazione alle commissioni consiliari. È come se ad un vostro figlio o marito o parente caro venisse tolta la possibilità di accedere al posto di lavoro o a scuola. Quindi caro assessore, c’è poco da festeggiare ma umilmente riconoscere che c’è stata una grave mancanza».

