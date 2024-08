Ventidue posti di lavoro a tempo indeterminato e otto a tempo parziale per la cura del verde cittadino. Ad Alghero la Società In House assume giardinieri e l’avviso è stato già pubblicato. C'è tempo fino al 22 agosto per la presentazione delle domande.

Si tratta di tre distinti bandi così definiti: capo squadra giardiniere (2 unità a tempo pieno e indeterminato), giardiniere specializzato (12 unità a tempo pieno e indeterminato) e ausiliario del traffico (8 unità a tempo pieno e indeterminato e 8 unità a tempo parziale, giugno-settembre di ciascun anno). Per tutte le figure richieste, la scadenza per la presentazione delle istanze è fissata alle ore 12 del 22 agosto prossimo.

Gli avvisi pubblici per la selezione per titoli ed esami sono reperibili sul sito della Società partecipata.

