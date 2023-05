440mila euro per completare la pista ciclabile che dal lungomare arriva fino alla laguna del Calich. Oggi alla presenza dei progettisti e del presidente del Parco di Porto Conte, Raimondo Tilloca, è stata consegnata l’opera all’impresa aggiudicataria, la società C.L.M di Orosei. I tempi stimati per concludere i lavori sono di 100 giorni.

L’intenzione è di realizzare una bretella di collegamento tra la pista ciclabile di viale Primo Maggio e viale Burruni, attraverso l’area sportiva di Maria Pia. Ciò consentirà quindi, attraverso una mobilità “lenta”, di raggiungere l’area umida del Calich dove sono già presenti sentieri naturalistici e zone per l’osservazione faunistica e per lo svago. Previsti, inoltre, la realizzazione di una piccola area di sosta, sempre su viale Burruni nei pressi dell’accesso secondario del palazzo dei Congressi, funzionale alla fruizione dei sentieri naturali lungo la sponda del Calich e un collegamento verso la litoranea per Fertilia.

«Grazie a questo intervento - commenta il presidente del Parco di Porto Conte Raimondo Tilloca - si potrà raggiungere dalla città, percorrendo la pista ciclabile cittadina, il primo avamposto della nostra area protetta cioè la laguna del Calich che già da tempo offre luoghi di interessante svago e godimento delle bellezze naturalistiche di questa importante area umida all’ingresso della città e qualificata dall’Unione Europea come zona di protezione speciale ai sensi della Direttiva Uccelli».







