Il Parco intitolato al Caporal Maggiore Manca è ancora in balia dei vandali. L'area verde meglio nota come "La Merenderia", a due passi dalla spiaggia di Maria Pia, è stata oggetto di un sopralluogo da parte dei consiglieri comunali del gruppo "Per Alghero", Gabriella Esposito e Pietro Sartore che ne hanno documentato il degrado e lo stato di totale abbandono.

I tabelloni dei canestri (foto Fiori)

«Siamo tornati perché sollecitati da tanti genitori preoccupatissimi per lo stato in cui si trova il campo da basket», spiega Sartore riferendosi ai tabelloni dei canestri che minacciano di staccarsi da un momento all'altro e che quindi sono stati messi in sicurezza con delle fascette, in maniera precaria. Poi c'è il chiosco bar, o meglio quelle che ne rimane. Una struttura in legno chiusa da anni e che necessita di manutenzione. «Abbiamo fatto una scoperta allucinante - continua Gabriella Esposito -: vetrate rotte, legni irrimediabilmente compromessi, ma la cosa più scioccante è che al piano superiore, nella terrazza, alla quale si accede per mezzo delle scale, ci sono dei materassi di qualcuno che evidentemente bivacca in questo luogo».

I ragazzi del progetto Never Neet (foto Fiori)

L'unica nota positiva in questo parco desolato è il piccolo orto di piante aromatiche che hanno realizzato i ragazzi del progetto di inclusione giovanile "Never Neet" che si sono cimentati nel giardinaggio e nel decoro urbano, colorando anche una simpatica staccionata.

© Riproduzione riservata