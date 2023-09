Il gruppo consiliare di Riformatori torna alla carica sulle carenze del trasporto pubblico in città ad Alghero.

In particolare il consigliere Alberto Bamonti punta il dito sulla assenza di pensiline alle fermate, «comprese quelle di uso quotidiano in prossimità di servizi strategici, come l’ospedale Civile». Ma non solo. Mancano le informazioni, gli orari delle corse e le rotte degli autobus.

Il Consiglio comunale aveva già approvato un ordine del giorno, all’unanimità, in cui si incaricava il sindaco per un confronto con l’Arst, finora senza esito.

«È inconcepibile che i cittadini e l'utenza turistica debbano subire disagi inaccettabili, dall'attesa sotto il cocente sole estivo, alla pioggia battente nelle stagioni più fredde, e tutto a causa dell'incapacità totale delle autorità preposte di fornire infrastrutture basilari», commenta il capogruppo dei Riformatori Sardi, Alberto Bamonti. «La situazione attuale è vergognosa e inaccettabile. È ora di porre fine all'indifferenza e inerzia delle autorità competenti».

