La Consulta Giovani di Alghero inaugura la sua nuova sede presso il Parco Martin Luther King. L'evento, previsto per il 14 settembre dalle 16:30 alle 20:00, «rappresenta un importante traguardo per la città e per i giovani del territorio», commenta Alessio Auriemma, organizzatore dell’evento. Nello stesso giorno Alghero ospiterà la riunione delle consulte giovanili del Sassarese, un momento di scambio e confronto su idee e progetti per il futuro delle nuove generazioni.

«Questa inaugurazione arriva in un momento di grande fermento per la Consulta Giovani, che continua a lavorare con impegno per promuovere iniziative a favore dei giovani della città. La nuova sede, situata in una zona simbolica come il Parco Martin Luther King, sarà un luogo d'incontro e di progettazione, pensato per incentivare la partecipazione giovanile nella vita politica e sociale della comunità», spiegano gli organizzatori. «L’apertura della nuova sede rappresenta non solo un punto di riferimento per i giovani di Alghero, ma anche un simbolo di collaborazione tra le diverse realtà giovanili della Sardegna. L’incontro con le altre Consulte regionali sarà un momento cruciale per costruire una rete di idee e iniziative comuni che possano dare voce alle esigenze delle nuove generazioni», conferma Auriemma.

Infine, Cristian Fois, coordinatore della consulta algherese, ha evidenziato l'importanza di creare sinergie tra le realtà giovanili del territorio: »La riunione con le Consulte giovanili del Sassarese è una grande opportunità di scambio e crescita. Questi incontri ci permettono di confrontarci su temi comuni e di elaborare strategie condivise per affrontare le sfide che i giovani si trovano ad affrontare oggi».









© Riproduzione riservata